La ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, volverá a desempeñar funciones en el Congreso de la República tras su reciente excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).

La ex primera ministra ocupará el cargo de asesora de nivel 8 en el despacho del congresista Roberto Sánchez, integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.

De acuerdo con la normativa parlamentaria, un asesor nivel 8 cumple tareas de apoyo técnico y político, entre ellas la elaboración de informes legislativos y el acompañamiento en la presentación de iniciativas parlamentarias.

La decisión de Sánchez ha generado controversia, ya que Chávez continúa siendo procesada por el presunto delito de rebelión. Su caso está vinculado a los sucesos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso. Pese a este proceso, Chávez se reincorpora a la función pública, lo que ha abierto un debate político sobre la pertinencia de su contratación.

Sánchez defendió su decisión argumentando que la ex jefa del Gabinete cuenta con la experiencia necesaria para el cargo. Recordó que, antes de asumir responsabilidades en el Poder Ejecutivo, Chávez fue congresista y tuvo participación en labores parlamentarias. Ambos coincidieron en el mismo entorno político durante el gobierno de Castillo.

En cuanto a su situación legal, Chávez fue liberada luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la prisión preventiva en su contra.

La Segunda Fiscalía Suprema retiró el pedido de prolongación de esta medida tras la sentencia del TC. El fiscal Edward Casaverde explicó que el plazo legal de prisión ya había vencido y que no correspondía insistir con la solicitud.