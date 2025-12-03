El canciller Hugo de Zela señaló que la relación con México atraviesa un momento negativo, al indicar que no existe un vínculo diplomático normal entre ambos países.

También sostuvo que esta situación se mantiene desde diciembre de 2022, cuando la administración mexicana se negó a reconocer la legitimidad del gobierno peruano tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Durante una entrevista para RPP, De Zela explicó que la postura mexicana ha desconocido los cambios de jefe de Estado realizados respetando la Constitución peruana. Aun así, expresó su interés en que el vínculo pueda normalizarse, siempre que se entienda que no corresponde intervenir en asuntos internos del Perú.

El ministro comentó también su presentación en Washington D.C., donde propuso revisar el uso del asilo diplomático para evitar que se utilice en casos de personas investigadas por delitos comunes.

De Zela señaló que se sintió “bastante satisfecho” por el respaldo de la mayoría de países, aunque cuestionó que la delegación mexicana “al parecer no entendió lo que propuso Perú”.