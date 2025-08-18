El canciller Elmer Schialer llegó este lunes a la sede del Congreso de la República para atender la citación de la Comisión de Relaciones Exteriores, en la que también se convocó al ministro de Defensa, Walter Astudillo.

La sesión, programada para las 11 de la mañana, tiene como eje central la situación en el distrito de Santa Rosa de Loreto, específicamente en la isla Chinería, así como las tensiones surgidas a raíz de declaraciones y gestos del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La convocatoria fue remitida el pasado 12 de agosto, tras la instalación de la comisión para el actual periodo de sesiones, bajo la presidencia de la legisladora Heidy Juárez (Podemos Perú).

El documento detalla que el objetivo es que los ministros informen sobre las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre los últimos acontecimientos que afectarían la soberanía nacional en la zona limítrofe con la República de Colombia, específicamente en la Isla Chinería.

Además, se espera que los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa informen sobre el estado de las relaciones bilaterales con Colombia, en un contexto de tensiones marcadas por incidentes en la zona de frontera.

Canciller Schialer viajará a Colombia para resolver disputa por isla Santa Rosa

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que viajará a Colombia en septiembre para tratar directamente con su homóloga las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que la isla Santa Rosa pertenece a Colombia.

El canciller peruano rechazó estas declaraciones y reiteró la soberanía del Perú sobre el territorio en disputa.

“Esta es una oportunidad para poner el tema sobre la mesa, resolverlo con serenidad y con base en el derecho internacional”, declaró Schialer en diálogo con Canal N.