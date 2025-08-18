La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso recibió esta mañana al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, en una sesión destinada a informar sobre la situación en el distrito de Santa Rosa de Loreto, también conocido como isla Chinería.

La convocatoria se produjo luego de las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien sostuvo que dicha isla estaría en disputa.

Durante su exposición, Schialer reafirmó que la soberanía del Perú sobre este territorio está plenamente garantizada y subrayó que no existe ninguna controversia territorial con el país vecino. “No hay disputa limítrofe con Colombia” y el Perú actúa “en estricto apego a los tratados vigentes”, enfatizó el canciller ante la comisión parlamentaria.

El jefe de la diplomacia peruana rechazó cualquier insinuación de conflicto y recordó que la posición nacional está respaldada tanto por el derecho internacional como por instrumentos suscritos, entre ellos el Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Asimismo, precisó que se han tomado medidas diplomáticas a través de la Cancillería colombiana y que el Gobierno mantiene una actitud firme, aunque dialogante, con el objetivo de evitar malentendidos.

El tema fue priorizado en la agenda congresal debido a la sensibilidad que implica la zona de Santa Rosa, ubicada en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, un punto estratégico en términos de presencia estatal y control territorial. Las declaraciones de Petro motivaron la solicitud de explicaciones al Ejecutivo y la necesidad de pronunciarse con claridad respecto a la frontera.

En cuanto a las acciones complementarias, Schialer indicó que se continuará aplicando una estrategia de diplomacia firme junto con medidas de presencia en la zona, a cargo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Con ello, el Gobierno busca reforzar la seguridad y garantizar la integridad del territorio nacional.

El canciller resaltó, además, que este escenario se enmarca en una política exterior guiada por la neutralidad activa, la cual permite al Perú ejercer autonomía y mantener relaciones sólidas con distintos actores internacionales sin comprometerse a alineamientos cerrados.