El Pleno del Congreso recibe esta tarde al canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, quienes cumplen con la citación programada para las 3:00 p. m. con el fin de informar sobre la situación en el distrito de Santa Rosa de Loreto y las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

La presencia de ambos ministros se da en cumplimiento de la Moción de Orden del Día 18499, que estableció la necesidad de que el Parlamento reciba un reporte directo sobre las acciones del Gobierno frente a los recientes acontecimientos en la frontera.

Mira aquí la transmisión

En la sesión plenaria, Schialer debe exponer las gestiones diplomáticas desplegadas por la Cancillería en defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, Astudillo informará sobre las disposiciones en materia de seguridad y control territorial en la zona, considerada de alta sensibilidad por las autoridades.

La moción que respalda esta convocatoria no solo plantea la obligación de transparentar las acciones del Gobierno, sino que además “rechaza y condena enérgicamente las acciones del ciudadano colombiano Daniel Quintero Calle, por constituir una afrenta a la soberanía, la integridad territorial y el orden jurídico de la República del Perú”.

El debate parlamentario tiene lugar tras la decisión de la Junta de Portavoces de reprogramar esta presentación para hoy, miércoles 20 de agosto. El acuerdo fue ratificado en la víspera por el Pleno con 101 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.