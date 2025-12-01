El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, cuestionó la viabilidad de establecer un “corredor humanitario” que permita el paso de extranjeros indocumentados por el Perú rumbo a otros destinos, como Venezuela.

El canciller señaló que la implementación de dicha medida depende de la disposición de terceros países, un escenario que hasta el momento no se ha concretado.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil, porque esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, declaró a RPP.

El ministro enfatizó que, por ahora, el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en atender la coyuntura inmediata en la zona limítrofe.

“Lo que estamos, por el momento, haciendo es tratar de resolver el problema o la situación que tenemos en la frontera sur y nos estamos concentrando en eso”, añadió.

Asimismo, de Zela resaltó la instalación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, inaugurado esta mañana junto a su homólogo chileno, Alberto van Klaveren. La iniciativa busca dejar de tratar la crisis como un problema aislado y abordarla a partir de un “diagnóstico compartido”.

El canciller informó que el objetivo es establecer una cooperación operativa directa entre las fuerzas del orden de ambos países.

“La tarea principal va a ser tratar de lograr mecanismos específicos de cooperación operativa entre la policía del Perú y los carabineros de Chile para hacer inclusive acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo”, señaló.

Con ese propósito, se convocó a una reunión extraordinaria de altos mandos policiales (Rampol), con participación de las cancillerías, para coordinar patrullajes conjuntos y “evitar que se produzcan nuevas interrupciones de tránsito en la carretera Panamericana”.

Posteriormente, el ministro sostuvo que se conformó un grupo técnico en materia consular y migratoria con el fin de evitar la aglomeración de personas en los complejos fronterizos.

“La primera reunión de ese grupo va a tener lugar el 9 de diciembre en Tacna. Y la idea es ahí empezar a hacer un intercambio de información, tener criterios que permitan la verificación migratoria y entendimientos para la devolución de personas en situación de migración irregular”, finalizó.