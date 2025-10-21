El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, designó al diplomático Elmer Schialer, quien ocupó la Cancillería durante el gobierno de Dina Boluarte, como su asesor principal.
La medida se concretó mediante la Resolución Ministerial N.º 0675-2025-RE, emitida el 14 de octubre, día en que De Zela asumió oficialmente el cargo en el gabinete del presidente José Jerí.
De acuerdo con el documento, la Cancillería consideró “necesario” nombrar a Schialer en el puesto de confianza, con la finalidad de fortalecer el trabajo del despacho ministerial.
La resolución establece expresamente su designación como “asesor principal del despacho ministerial de Relaciones Exteriores” a partir del 14 de octubre de 2025.
Elmer Schialer fue ministro de Relaciones Exteriores desde setiembre de 2024 hasta el fin del gobierno de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso mediante una moción de vacancia por incapacidad moral permanente.
