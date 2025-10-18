Como parte de una acción simultánea ordenada por el presidente de la República, José Jerí Oré, varios ministros de Estado realizaron este jueves visitas inopinadas a distintas comisarías de Lima.
La medida, anunciada por la Presidencia de la República a través de su cuenta oficial en la red social X, busca “conocer la realidad de nuestra Policía del Perú para fortalecer y asegurar la seguridad ciudadana en nuestro país”.
El operativo incluyó la participación de titulares de distintos sectores. El canciller Hugo de Zela llegó a la Comisaría de Petit Thouars, donde sostuvo un diálogo con el personal policial para identificar sus principales necesidades en materia de equipamiento e infraestructura.
En la dependencia fue recibido por el comandante PNP Ricardo Alfredo Vargas Rodríguez.
En La Victoria, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, expresó el respaldo del Ejecutivo a la labor policial y subrayó el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del orden y la paz en el territorio nacional.
Por su parte, el titular de Salud inspeccionó la comisaría de San Juan de Miraflores, en el marco de las acciones impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en su lucha frontal contra la criminalidad.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se desplazó hasta la comisaría de Puente Piedra, donde verificó el estado de la infraestructura, la operatividad del recinto y las oportunidades de mejora en sus servicios.
Asimismo, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, visitó la comisaría de San Luis con el propósito de reafirmar el apoyo del Gobierno hacia la institución policial y conocer de primera mano las necesidades del personal.
TE PUEDE INTERESAR
- José Jerí no renuncia en aras de la estabilidad
- Ministro Martínez: “Lamentamos el fallecimiento del manifestante y expresamos nuestras condolencias”
- Fiscalía inicia investigación por muerte de joven Eduardo Ruiz en protestas
- Proponen permitir que víctimas de extorsión deduzcan esos pagos del Impuesto a la Renta
- Sigrid Bazán presenta denuncia constitucional contra José Jerí y dos ministros por muerte de joven