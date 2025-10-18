La Unión de Gremios, que agrupa a la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Confederación de Cámaras de Comercio de Perú (Perucámaras) y la Plataforma Nacional de Gremios Mipymes, emitió un pronunciamiento ante la actual crisis política y social del país.

En el comunicado, las organizaciones empresariales hicieron un llamado “a la serenidad, la responsabilidad y el respeto irrestricto al Estado de derecho”, resaltando que el Perú requiere “gobernabilidad, estabilidad y consensos” para reencauzar el desarrollo nacional, atraer inversiones y reducir la pobreza.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los hechos de violencia ocurridos durante la marcha del 15 de octubre, que dejaron una persona fallecida y más de un centenar de heridos, entre ellos 88 policías.

En ese sentido, los gremios demandaron una “investigación exhaustiva, imparcial y transparente” que permita sancionar a los responsables.

Las organizaciones manifestaron además su respaldo a la Policía Nacional del Perú “en su esfuerzo por preservar la vida, proteger la propiedad privada y garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos”.

No obstante, reafirmaron su respeto al derecho constitucional de protesta pacífica, dejando en claro su rechazo a todo acto violento. “La violencia no construye soluciones: las destruye”, enfatiza el documento.

La Unión de Gremios sostuvo que el país necesita recuperar la estabilidad institucional para enfrentar los desafíos sociales y económicos.

Por ello, invocaron a las autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público a trabajar de manera coordinada y responsable, priorizando el bienestar colectivo por encima de los intereses personales o políticos.