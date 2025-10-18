Fiscalía pide detención preliminar de dos policías por muerte de manifestante en Centro de Lima.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de los suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes y Omar Saavedra, investigados por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante una protesta en el Centro de Lima.

De acuerdo con la información fiscal, la medida busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de homicidio calificado.

La solicitud se sustenta en la existencia de indicios suficientes que vincularían a los suboficiales con el hecho ocurrido la noche del 15 de octubre, en el marco de una jornada de movilización social.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó la detención preliminar judicial para los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, policías investigados por el delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por arma de fuego durante la movilización… pic.twitter.com/kzJoUANpWt — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

Eduardo Ruiz, de 32 años, fue alcanzado por un proyectil durante la manifestación y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se certificó su fallecimiento.

Según el informe forense, el deceso se produjo a las 4:12 de la madrugada del jueves 16 de octubre a causa de un impacto de bala en el tórax. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima para los procedimientos correspondientes.

El Ministerio Público incorporó estos resultados al sustento de su solicitud de detención preliminar, considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de evitar una posible obstrucción de las diligencias.

La medida se enmarca en una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante protestas sociales recientes.

La fiscalía especializada tiene a su cargo la identificación de los responsables y la reconstrucción de las circunstancias en las que se produjo el disparo que causó la muerte de Ruiz. Para ello, continúa recabando testimonios, informes balísticos y registros audiovisuales obtenidos durante las movilizaciones.