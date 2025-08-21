Los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvieron una reunión bilateral en Bogotá en el marco de la Cumbre de Países Amazónicos.

Según informó la Cancillería, el encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad y permitió ratificar la voluntad de ambos países de mantener el diálogo y fortalecer la cooperación.

De acuerdo con el Comunicado Conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores del Perú y de Colombia, los cancilleres destacaron la importancia de preservar las tradicionales relaciones de amistad entre ambas naciones.

Uno de los puntos centrales fue la confirmación de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana (COMPERIF), que tendrá lugar en Lima los días 11 y 12 de septiembre de 2025.

El comunicado también resalta la decisión de trabajar coordinadamente en la navegabilidad del río Amazonas y en la atención integral de las poblaciones que habitan en la frontera común.

Ambas partes coincidieron en que estas acciones permitirán impulsar la integración fronteriza y responder a las necesidades de las comunidades amazónicas.

📄Comunicado Conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Perú y de Colombia.



👉https://t.co/npYBznPj3f pic.twitter.com/pyEYZOJOzK — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 21, 2025