El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el retorno asistido de ciudadanos peruanos que quedaron varados en Bolivia debido al bloqueo de carreteras en ese país. La medida fue coordinada con apoyo del Gobierno boliviano para facilitar el regreso de los afectados al territorio nacional.

Según informó la Cancillería, el operativo fue posible tras gestiones realizadas por la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General del Perú en La Paz con autoridades del país vecino. Como parte del plan, los connacionales serán trasladados hacia Juliaca.

El retorno se realizará con apoyo de la Fuerza Aérea de Bolivia y contempla vuelos de salida desde las ciudades de Oruro y La Paz.

“Se continuará brindando todo el apoyo requerido por nuestros compatriotas y se coordinará su desplazamiento seguro hacia los respectivos aeropuertos en las ciudades mencionadas, garantizando su integridad física y su pronto retorno a territorio peruano”, señaló el ministerio en un comunicado.

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