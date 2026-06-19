En medio de las observaciones planteadas por Juntos por el Perú sobre el proceso electoral fuera del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento para ratificar su respeto a la voluntad ciudadana, la independencia de los organismos electorales y los mecanismos legales disponibles para presentar reclamos o recursos.
La institución rechazó las acusaciones que atribuyen a funcionarios consulares presuntos actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral.
Asimismo, indicó que los servidores que participaron en las labores vinculadas a los comicios son funcionarios de carrera y desempeñaron sus funciones bajo criterios de legalidad, responsabilidad, eficiencia y defensa institucional.
La Cancillería precisó que su intervención en las elecciones realizadas en el exterior se limita a tareas de organización y apoyo logístico a través de los consulados.
También recordó que la revisión de actas, el conteo de votos, la atención de impugnaciones y la proclamación de resultados corresponden exclusivamente a los organismos electorales competentes.
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