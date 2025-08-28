El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pidió explicaciones a Francia respecto a lo ocurrido con un grupo de ciudadanos peruanos que fue impedido de ingresar al espacio Schengen a través del aeropuerto Charles de Gaulle de París.

En un comunicado oficial, la Cancillería informó que el pasado martes 26 de agosto convocó al encargado de negocios interino de la Embajada francesa en Lima para expresar su “enérgico rechazo por el trato dispensado” a los connacionales, quienes fueron retenidos y retornados al Perú por disposición de las autoridades migratorias francesas.

Según detalló el ministerio, apenas conocido el incidente, el Consulado General del Perú en París actuó de inmediato. Entre la noche del 19 y el 20 de agosto, tomó contacto con las autoridades francesas para verificar caso por caso las razones del impedimento de ingreso.

De manera paralela, brindó asistencia a los familiares, a fin de completar la documentación necesaria para ser presentada ante un juez administrativo el 23 de agosto, audiencia en la que se evaluaría la admisión de los viajeros al espacio Schengen.

No obstante, el 21 de agosto, los peruanos fueron embarcados sorpresivamente en un vuelo de retorno al país, lo que les impidió asistir a la citada audiencia.

Ese mismo día, el consulado transmitió su malestar y solicitó explicaciones por la decisión adoptada y por “el trato inadecuado que habrían recibido al haber sido trasladados enmarrocados, pese a no estar imputados de ningún delito”.

Posteriormente, el 22 de agosto, la Cancillería peruana remitió una nota verbal a la Embajada de Francia en Lima, reiterando su disconformidad y respaldando la exigencia de explicaciones.

De acuerdo con el comunicado, el 26 de agosto el embajador del Perú en Francia y el cónsul general en París renovaron el pedido ante la directora para las Américas de la Cancillería francesa.

Asimismo, solicitaron una reunión con el Ministerio del Interior francés para abordar los procedimientos de control migratorio y evitar que situaciones similares se repitan.