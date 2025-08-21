El canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa Walter Astudillo se presentaron ayer en el pleno del Congreso, donde reiteraron que no hay un asunto fronterizo pendiente con Colombia y ratificaron la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

“La isla Chinería fue expresamente asignada al Perú”, afirmó Schialer. Añadió que pedirán que se cumplan los tratados de 1922 y 1934 que definieron los límites.

Tras asistir al Parlamento, el canciller viajó a Bogotá, en Colombia, para participar en la Quinta Reunión de Presidentes de los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA).

En dicho evento, Schialer se reunirá con su par colombiana, Rosa Villavicencio, con quien abordará estos temas.

En 1929 se pactó el reparto de las islas del río Amazonas en frontera de Perú y Colombia.