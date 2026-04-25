El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció acciones para repatriar a cuatro peruanos trasladados recientemente a la República Democrática del Congo.

Según indicó, los connacionales pidieron apoyo para regresar al país al encontrarse en condición vulnerable y sin documentos.

La Cancillería señaló que la misión consular del Perú en Nairobi, encargada de los asuntos consulares del Congo, recibió las solicitudes mediante declaraciones juradas. A partir de ello, se iniciaron los trámites para emitir salvoconductos que permitan la salida de los ciudadanos y su retorno al Perú.

Asimismo, informó que desde la llegada de los peruanos al país africano se mantiene seguimiento constante a su situación. También precisó que existe comunicación permanente con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El ministerio explicó que cuando una persona tiene en trámite una solicitud de asilo o refugio en Estados Unidos, la asistencia consular puede verse limitada, salvo pedido expreso del ciudadano.

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