El Gobierno del Perú expresó su preocupación por la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, provincia de Ramón Castilla, región Loreto, la cual constituye territorio soberano peruano.

A través del Comunicado Oficial 033-25, difundido este lunes, el Ejecutivo señaló que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Asimismo, el pronunciamiento advirtió que “acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

📄Comunicado Oficial 033-25: Sobre colocación de bandera colombiana en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto.



👉https://t.co/sY5k4X4VZQ pic.twitter.com/gxPUAQ3pIM — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2025

Según información recogida en la zona, una bandera de Colombia de aproximadamente tres metros fue hallada en la ribera del río Amazonas, en la parte final de la isla Chinería, dentro de la jurisdicción peruana conforme a los tratados internacionales vigentes.

El hallazgo fue reportado por pobladores que navegaban por el área y que, al percatarse del símbolo nacional colombiano, dieron aviso a las autoridades competentes.

En respuesta a la alerta, personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar para proceder con el retiro de la enseña.