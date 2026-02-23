De cara a las Elecciones Generales 2026, la plancha del partido político Perú Primero lleva consigo a candidatos con sentencias, investigaciones y cuestionamientos. Esta organización fue fundada por Martín Vizcarra, donde el candidato presidencial es su hermano, Mario Vizcarra.

Según el dominical de Cuarto Poder, Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión en el penal de Barbadillo, mientras que Mario Vizcarra fue condenado en octubre de 2005 a 3 años de pena suspendida por el delito de peculado, luego de probarse que cobró doble sueldo del Estado.

A pesar de este proceso, Mario Vizcarra continúa en contienda electoral, tras un fallo del Jurado Nacional de Elecciones.

CANDIDATOS CUESTIONADOS

Del total de candidatos, 29 aspirantes al sistema bicameral de este partido registran sentencias firmes por delitos como omisión a la asistencia familiar, corrupción de funcionarios y violencia contra la mujer.

Entre ellos figura Carmela Yactayo Levaño, quien postula a diputada por Lima. Fue sindicada como presunta cabecilla de la organización criminal “Los Indeseables de Herbay Alto”, dedicada a la estafa, usurpación, tráfico de terrenos y homicidio calificado en Cañete.

La postulante aseguró que fue víctima de un “complot político empresarial”. Sin embargo, resultó ser detenida en febrero de 2023, cuando según las autoridades Carmela intentaba fugarse del operativo policial, y permaneció en prisión preventiva hasta agosto de 2025. De acuerdo a la Fiscalía, en un inmueble vinculado a la candidata se hallaron armas de fuego, municiones, granadas y cartuchos de dinamita.

También fue investigada por el delito de homicidio. Asimismo, mantiene una deuda con el Estado, pues registros de la Sunat señalan que debe más de 20 mil soles.

Otro caso es el de Nena Escalante León , ex titular de la Onagi durante el gobierno de Ollanta Humala, que fue señalada por presuntamente malversar los fondos de la institución, direccionando donaciones y utilizando gobernadores para hacer proselitismo político. En agosto de 2018, la exparlamentaria fue detenida tras ser acusada de agredir a su hermana, caso que derivó en medidas de protección dictadas por el Poder Judicial.

También está Nieves Limachi Quispe (actual congresista), quien postula al Senado por Tacna, la misma región donde organizaciones civiles la declararon como “persona no grata” tras promover el cambio de los colores de la bandera del Perú. En su hoja de vida registra una sentencia contractual de 2023; el juzgado la obligó a pagar 47 mil soles por penalidades más intereses derivados de un contrato. Además, fue cuestionada por ocupar un inmueble de la Beneficencia Pública de Tacna sin pagar alquiler.

Isabel Cortez , dejó Juntos por el Perú para integrar Perú Primero y recae una denuncia ante la Comisión de Ética por presuntamente utilizar recursos del Congreso para actividades políticas.

Otros aspirantes en la plancha: también aparecen exministros de Martín Vizcarra. Se trata de Jorge Meléndez Celis , quien fue mencionado en un audio vinculado a una organización dedicada al tráfico de madera en Amazonas y denunciado por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Jorge Melendez habría recomendado a la madre de su hijo para que fuera contratada en la Comisión de Ética Parlamentaria, hecho que aún sigue en investigación.

Igualmente, se consigna a Yolanda Ccallata Cueva (moqueguana), cuyo nombre cobró notoriedad en el juicio por el caso Lomas de Ilo. Llegó al Gobierno Regional de Moquegua junto a Martín Vizcarra.

Asimismo, figuran Miriam Morales y Óscar Vásquez, vinculados al caso Richard Swing, investigación que involucró contrataciones en el Ministerio de Cultura durante la gestión de Martín Vizcarra, en el 2021.

Judith Mendoza, candidata a diputada; Iván Hernández (abogado), que pretende captar votos con peculiares bailes en redes sociales.