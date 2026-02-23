La cercanía entre el presidente interino José María Balcázar y el exmandatario Pedro Castillo Terrones vuelve a generar cuestionamientos, luego de conocerse que el sobrino del exjefe de Estado fue incorporado al despacho desde el 2025.

Según el dominical de Cuarto Poder, Cristian Ríos Castillo, bachiller en Derecho y familiar directo de Pedro Castillo, ingresó a laborar como auxiliar del entonces parlamentario Balcázar en octubre de 2025.

Sin embargo, el joven ya había sido señalado por la Fiscalía de usar aeronaves de la Fuerza Aérea para fines personales durante la gestión de Castillo Terrones. Sin contar con cargo público, ni ser funcionario, abordó vuelos reservados para la gestión gubernamental y no para familiares del entonces presidente.

En ese sentido, Pedro Castillo no estaría lejos del poder, pues su sobrino se movería cerca del ahora presidente Balcázar.

Además de este familiar cercano, también reaparecieron figuras vinculadas al expresidente y Perú Libre, como Walter Ayala y Richard Rojas, este último exjefe nacional de campaña y secretario nacional de organización de Perú Libre.

¿EVENTUAL INDULTO?

Respecto al indulto de Pedro Castillo, de acuerdo con un informe de El Comercio, el 3 de febrero Balcázar visitó al exmandatario.

Además, el abogado del expresidente y exministro de Defensa, Walter Ayala, pidió el indulto de Castillo haciendo referencia a una “palabra empeñada” durante el proceso que llevó a la elección del presidente interino.

Posteriormente, se difundió un comunicado de prensa en el que se señala que no se verá el indulto.