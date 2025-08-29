El economista Carlos Adrianzén advirtió que la inseguridad ciudadana en el Perú representa un grave problema estructural, cuyo costo podría llegar a los S/ 20 mil millones este año, equivalente al 1.7 % del PBI.

A decir del especialista, este impacto no solo refleja la violencia en las calles, sino también una profunda falla del Estado y de sus instituciones clave, como la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

En entrevista en Canal N, Carlos Adrianzén señaló que la falta de gobernanza y el incumplimiento sistemático de normas han impedido respuestas eficaces frente al crimen.

El costo económico de la inseguridad, según Adrianzén, supera el presupuesto anual de sectores fundamentales como Educación y el propio Ministerio del Interior. Este monto considera no solo el gasto en seguridad privada, sino también efectos indirectos como la caída de la inversión y la reducción de la actividad productiva. Además, alertó sobre un subregistro en estos gastos, lo que podría significar que el impacto real es aún mayor.

El economista también criticó duramente al Poder Judicial, calificándolo como “deplorable” por la liberación de delincuentes. A esto se suma una corrupción estructural que, estima, ha costado hasta 13 mil millones de dólares en menor crecimiento económico en la última década.

Carlos Adrianzén aseveró que la inseguridad afecta directamente a la vida económica y social del país, provocando el cierre de negocios y colegios debido a extorsiones, lo que conlleva pérdida de empleos y oportunidades. Esta situación, indicó, deteriora la productividad y la calidad de vida de millones de ciudadanos.

Cuestionó la falta de acciones concretas por parte del gobierno de Dina Boluarte para enfrentar el problema y enfatizó que uno de los mayores desafíos para la próxima administración será recuperar la institucionalidad y el orden público.

Finalmente, pidió a las autoridades actuales actuar con urgencia para reducir la violencia, proteger la inversión y mejorar las condiciones de vida.