El comediante Carlos Álvarez Loayza figura oficialmente como precandidato a la presidencia de la República por el partido País Para Todos, con miras a participar en las elecciones internas de la agrupación política rumbo a los comicios generales del 2026.

De acuerdo con la lista publicada en el portal oficial del partido, Álvarez encabeza la plancha presidencial acompañado por María Chambizea Reyes, quien postula como primera vicepresidenta, y Diego Guevara Vivando, como segundo vicepresidente.

Ambos, además, integran la relación de precandidatos al Congreso en representación de Ayacucho y Lima, respectivamente.

País Para Todos también difundió una segunda lista de precandidatos denominada “reemplazante”, en la que figura Jorge Dávila Chumpitazi como postulante a la presidencia de la República.

Lo acompañan Carmen López Asis en la primera vicepresidencia, mientras que no se ha presentado nombre alguno para la segunda vicepresidencia.

El partido político incluyó además en su relación de precandidatos al Congreso a Vladimir Antonio Meza Villarreal, exalcalde provincial de Huaraz (Áncash) entre los años 2011 y 2014. Meza busca ahora participar como postulante al Senado en la lista por distrito único que presentará la agrupación en el proceso electoral de 2026.

Según el cronograma electoral difundido, las organizaciones políticas elegirán a sus candidatos al Ejecutivo y al nuevo Congreso bicameral el próximo 7 de diciembre. Estas elecciones internas se realizarán mediante la modalidad de delegados, mecanismo por el que ha optado País Para Todos para definir a sus representantes oficiales en la contienda.