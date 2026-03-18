El candidato presidencial Carlos Álvarez planteó un cambio radical en la gestión de los penales del país, proponiendo que las Fuerzas Armadas asuman el control de estos establecimientos y que se elimine el Instituto Nacional Penitenciario.

También señaló que esta medida busca frenar la corrupción interna y el ingreso de armas, drogas y celulares a los penales.

“Aquí necesitamos que nuestras Fuerzas Armadas tomen el control de los penales. Adiós INPE, ya que no es un secreto que el INPE fracasó. Y muchas veces personal de esta institución es cómplice de los reos. Me pregunto, ¿quién deja entrar celulares, drogas y armas a los penales?”, expresó el candidato durante el foro organizado por la Unión de Gremios del Perú.

Cabe mencionar que Álvarez anunció la aplicación de la pena de muerte para sicarios capturados en flagrancia y reforzar las labores de inteligencia policial.

“No vengo a dividir al país, sino a decirle algo simple: vamos a aplicar la pena de muerte para los sicarios en flagrancia. Veamos si son tan valientes de continuar con sus fechorías cuando un tribunal con jueces virtuales, donde protejamos su identidad, que me comprometo a instalar, lo sancione con la pena máxima. No merece la vida quien la quita”, declaró el candidato.

El postulante también planteó incentivos para la policía, como un bono por cada delincuente capturado, y la implementación de legislación más estricta contra organizaciones criminales.