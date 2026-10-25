El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, viajará a Portugal y España del 1 al 6 de noviembre para cumplir una agenda oficial orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y participar en encuentros vinculados con la Cumbre Iberoamericana. El viaje fue autorizado mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

En Portugal, el canciller realizará una visita oficial a Lisboa y participará en el foro Euroamérica 2026, que se desarrollará en la localidad de Carcavelos. Posteriormente, se trasladará a Madrid, España, donde sostendrá reuniones con observadores asociados y consultivos, además de participar en la Reunión Iberoamericana de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores.

Durante su estancia en la capital española, Espá también cumplirá actividades y reuniones bilaterales en el marco de la Cumbre Iberoamericana, con el objetivo de fortalecer los vínculos diplomáticos del Perú y promover su participación en espacios de diálogo internacional.

Para financiar la comisión de servicios, el Gobierno autorizó un presupuesto de 7.246 dólares, de los cuales 5.626 dólares corresponden a pasajes aéreos y 1.620 dólares a viáticos por los seis días de viaje.

Los gastos de alojamiento serán cubiertos por los gobiernos de Portugal y España. Asimismo, el canciller deberá presentar una rendición documentada de los gastos en un plazo máximo de 15 días calendario tras finalizar la misión oficial.

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