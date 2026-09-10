El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, informó que el Perú se incorporará al Escudo de las Américas, mecanismo regional que busca articular esfuerzos contra organizaciones criminales dedicadas a actividades como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas.

Cabe mencionar que esta declaración fue realizada tras la llegada al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Espá explicó que la iniciativa fue creada en marzo con la participación inicial de 13 países y destacó que Colombia fue el último país en sumarse antes de la incorporación peruana.

“Como ustedes saben, el Escudo de las Américas recién fue creado en el mes de marzo con la participación de 13 países, el último país que se incorporó fue Colombia y ahora el Perú también se va a incorporar y estamos seguros que este mecanismo multilateral, con el liderazgo, el apoyo logístico, operativo e inteligencia de los Estados Unidos, es un apoyo a todos los países miembros”, dijo.

El canciller señaló además que la visita de Rubio ocurre mientras el Gobierno identifica como prioridades la lucha contra la inseguridad ciudadana y las organizaciones criminales transnacionales, así como la atención frente al fenómeno El Niño.