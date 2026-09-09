El canciller Carlos Espá sostuvo hoy que el Perú reúne condiciones para convertirse en un actor relevante dentro de las cadenas internacionales de suministro de minerales estratégicos.
Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, destacó la producción nacional de cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito, recursos utilizados en sectores como la electromovilidad, las baterías y las energías renovables.
El titular de Relaciones Exteriores también resaltó el potencial de nuevos proyectos mineros.
“El Perú cuenta con 66 proyectos de exploración y 69 de inversión, que en conjunto representan inversiones estimadas en más de 64.000 millones de dólares. Esto significa que nuestro potencial no se encuentra únicamente en los proyectos que ya conocemos, sino también en aquello que todavía está por descubrir, por explorar, desarrollar y poner en producción”, afirmó.
Espá señaló además que el Gobierno viene impulsando acuerdos internacionales vinculados con minerales críticos y sostenibilidad minera.
“Los memorandos de entendimiento suscritos este año con los Estados Unidos y Canadá en materia de minerales críticos y sostenibilidad minera son una expresión concreta de esta orientación”, afirmó, al destacar la búsqueda de inversión, tecnología y conocimiento para el sector.
No dejes de leer:
- Keiko Fujimori destaca potencial minero del Perú y pide confianza a inversionistas
- Cámara de Diputados verá mañana interpelaciones contra Rafael Belaunde y César Astudillo
- César Revilla tilda de “oposición ciega” moción de Juntos por el Perú sobre las elecciones
- Keiko Fujimori se reunirá con Marco Rubio este jueves en Palacio de Gobierno
- Carmen Lozada es designada como gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
- Luz Pacheco: “No porque lo diga la Corte-IDH”, el Perú debe acatar