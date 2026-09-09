El canciller Carlos Espá sostuvo hoy que el Perú reúne condiciones para convertirse en un actor relevante dentro de las cadenas internacionales de suministro de minerales estratégicos.

Durante la inauguración de Expomina Perú 2026, destacó la producción nacional de cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito, recursos utilizados en sectores como la electromovilidad, las baterías y las energías renovables.

El titular de Relaciones Exteriores también resaltó el potencial de nuevos proyectos mineros.

“El Perú cuenta con 66 proyectos de exploración y 69 de inversión, que en conjunto representan inversiones estimadas en más de 64.000 millones de dólares. Esto significa que nuestro potencial no se encuentra únicamente en los proyectos que ya conocemos, sino también en aquello que todavía está por descubrir, por explorar, desarrollar y poner en producción”, afirmó.

Espá señaló además que el Gobierno viene impulsando acuerdos internacionales vinculados con minerales críticos y sostenibilidad minera.

“Los memorandos de entendimiento suscritos este año con los Estados Unidos y Canadá en materia de minerales críticos y sostenibilidad minera son una expresión concreta de esta orientación”, afirmó, al destacar la búsqueda de inversión, tecnología y conocimiento para el sector.