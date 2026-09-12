Las recientes designaciones de embajadores generaron cuestionamientos desde sectores de la oposición, ante lo cual el canciller Carlos Espá salió en defensa de la decisión del Ejecutivo.

El ministro sostuvo que los nombramientos se encuentran dentro de las atribuciones establecidas para la presidenta Keiko Fujimori.

Espá explicó que la Constitución otorga a la mandataria la conducción de la política exterior y le permite designar hasta el 20 % de los embajadores.

El 80 % restante corresponde a integrantes de carrera del Servicio Diplomático de la República. Según indicó, Fujimori ha utilizado esta facultad de manera prudente y el número de nombramientos se mantiene “muy por debajo” del límite legal.

Uno de los casos mencionados fue el de Carlos Tubino, designado como embajador del Perú en Argentina. El canciller destacó que el Gobierno argentino otorgó el beneplácito un día después de recibir la solicitud peruana y consideró que la respuesta evidencia una buena recepción de la designación.

“Creo que eso es una respuesta bien contundente y bien elocuente de que esa designación ha sido tomada con mucho agrado por el Gobierno argentino”, afirmó.