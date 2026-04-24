Tras jurar en Palacio de Gobierno, Carlos Pareja Ríos brindó sus primeras declaraciones como ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que recibe la designación con “mucho orgullo y honor”.
Pareja Ríos adelantó que en los próximos días ofrecerá mayores detalles sobre las medidas que desarrollará desde la Cancillería.
También indicó que la propuesta para asumir el ministerio le fue planteada por el mandatario la mañana de este jueves.
El nuevo integrante del gabinete retorna de su retiro para sumarse a la etapa final del Ejecutivo. Durante su carrera diplomática fue embajador del Perú en Chile, Estados Unidos, Suiza y España. A la juramentación acudieron otros ministros de Estado.
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