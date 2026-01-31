La jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde, se pronunció sobre las investigaciones iniciadas tras la difusión de información del padrón electoral.

También indicó que existe un proceso en la Junta Nacional de Justicia y que Reniec viene atendiendo todos los requerimientos formulados por dicha instancia.

En declaraciones a Canal N, precisó que la institución también fue citada por el Congreso en noviembre, ocasión en la que se entregó toda la documentación solicitada. Añadió que, hasta el momento, no se han abierto nuevas investigaciones parlamentarias vinculadas a este tema.

Velarde sostuvo que Reniec cumplió con la publicación de datos según lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones y bajo las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Además, señaló que el informe final de fiscalización de dicho organismo concluyó que la entidad actuó conforme al marco legal y descartó cualquier hackeo o filtración de información.

Finalmente, informó que Reniec solicitó al Jurado Nacional de Elecciones la conformación de una mesa de trabajo para evaluar el uso de datos en futuros procesos electorales, especialmente en lo relacionado al domicilio electoral.