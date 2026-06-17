La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó el cierre definitivo del proceso seguido contra Keiko Fujimori, el partido Fuerza Popular y otros investigados vinculados a presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

La decisión se produjo tras declarar infundadas las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El tribunal sostuvo que la medida se encuentra respaldada por una sentencia previa del Tribunal Constitucional, por lo que confirmó el sobreseimiento ya dictado en favor de los procesados comprendidos en este caso.

La resolución también favoreció a Mark Vito Villanella y a la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. La Sala acogió el recurso presentado por sus defensas, revocó la decisión que mantenía vigente la investigación en su contra y dispuso el archivo definitivo de la imputación por lavado de activos, además del levantamiento de las medidas relacionadas con dichos cargos.

Asimismo, los magistrados precisaron que el Ministerio Público no podrá reabrir ni replantear los mismos hechos y fundamentos jurídicos que han sido archivados.

La historia y el derecho ponen hoy las cosas en su lugar. Finalmente concluye un proceso que nunca debió iniciarse. pic.twitter.com/QXufCbdWd3 — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) June 16, 2026