El Poder Judicial dejó al voto el recurso de nulidad y apelación presentado por la defensa de Daniel Urresti, con el que se pretende revertir la sentencia que lo condenó a 12 años de cárcel por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

Durante la audiencia, los magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria escucharon los argumentos de la defensa, del Ministerio Público y de la parte civil agraviada, como parte del análisis previo a la decisión final.

Uno de los ejes de la apelación está vinculado a la inaplicación, vía control difuso, de la Ley 32107, norma aprobada por el Congreso que establece los alcances del delito de lesa humanidad y de los crímenes de guerra en la legislación nacional.

En su dictamen, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo recomendó declarar infundado el recurso presentado por la defensa.