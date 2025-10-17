La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso otorgó un plazo de cinco días hábiles a la congresista Patricia Chirinos para presentar su propuesta de informe final sobre la Denuncia Constitucional 498. El caso está relacionado con la designación de Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Perúpetro S.A.

La decisión fue adoptada durante la sesión en la que se dio por concluida la audiencia de evaluación del expediente. El grupo parlamentario es presidido por la congresista Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso).

La denuncia fue formulada por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro.

A ambos se les atribuye la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, tipificados en los artículos 399 y 381 del Código Penal.

El proceso se originó por la Resolución Ministerial N.° 002-2022-EM, del 9 de enero de 2022, que dispuso la designación de Salaverry Villa como presidente del directorio de Perúpetro S.A.

Durante la audiencia, el exministro González Toro acudió ante la subcomisión para explicar las razones de la decisión. Indicó que se eligió a Salaverry porque se necesitaba “un hombre de carácter, que sepa negociar”.

El exministro aseguró, además, que Salaverry nunca llegó a asumir el cargo, ya que la junta de accionistas de la empresa estatal no se reunió para aprobar su nombramiento.

“Nunca hubo mala intención” en el nombramiento de Salaverry Villa, puntualizó González Toro al concluir su intervención.