Durante el segundo día del debate presidencial, el candidato Charlie Carrasco, representante del Partido Demócrata Unido Perú, respondió a una pregunta ciudadana relacionada con la formalización empresarial y la simplificación del sistema tributario.

La consulta fue formulada por Katherine Soto, ciudadana de la región Cusco, quien planteó las dificultades que enfrentan los pequeños negocios debido a la carga tributaria y la complejidad de los regímenes fiscales.

“En el Perú muchos pequeños negocios señalan que la carga tributaria y la complejidad de los regímenes fiscales dificultan su formalización. Entonces, ¿qué cambios concretos implementará su gobierno para simplificar el sistema tributario y atraer a más contribuyentes a la formalidad?”, preguntó durante el segmento.

Carrasco anuncia reforma tributaria y formalización de empresas

En su respuesta, Charlie Carrasco indicó que impulsará cambios estructurales en el sistema tributario para facilitar la formalización empresarial.

“Se va a hacer la reforma total tributaria. En la misma línea se va a implementar el mecanismo de formalización adecuada para todos los empleadores”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, señaló que su propuesta contempla el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante acceso a financiamiento.

“Se va a crear las pymes, las mypes, pero a través del banco correspondiente para su financiamiento”, sostuvo al referirse a medidas destinadas a impulsar la formalización y el crecimiento empresarial.

Incluye medidas en educación, salud y agricultura

Durante su intervención, el candidato también mencionó propuestas adicionales relacionadas con otros sectores del Estado.

“Toda obra paralizada, la primera semana se activa en todo el país”, expresó al referirse a la ejecución de proyectos públicos.

En materia educativa, planteó cambios en la estructura del aprendizaje escolar.

“Cambio total en la currícula educativa. 75% del mundo académico será práctico, el 25% teórico”, indicó al detallar su enfoque educativo.

Asimismo, anunció medidas vinculadas al sector salud y agricultura.

“Se va a implementar 12 hospitales con 1000 camas con tecnología de punta”, afirmó, además de señalar la implementación de una segunda reforma agraria y proyectos de industrialización.

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Entre estos últimos, mencionó la creación de infraestructura industrial.

“Se va a implementar la primera planta de industrialización de fertilizantes… industrialización de hidrocarburos e industrialización de minerales”, añadió durante su respuesta.