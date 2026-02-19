El comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, llegó a Palacio de Gobierno por la puerta de Desamparados. Minutos después también ingresó el comandante general del Ejército.

Ambas autoridades militares acudieron a la sede del Ejecutivo para sostener una reunión con el presidente José María Balcázar. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre los temas que fueron abordados en el encuentro.

José María Balcázar evalúa salvoconducto para Betssy Chávez y apunta que “no es un tema tan prioritario”

Durante una entrevista, José María Balcázar fue consultado sobre un posible salvoconducto para Betssy Chávez, actualmente asilada en la embajada de México.

“Voy a estudiar con el canciller cuál es la situación jurídica de ella porque yo, como me acabo de hacer cargo anoche, donde ha sido todo muy largo, ahora me voy a preocupar de cuál es su situación jurídica”, expresó para Éxitosa.

Añadió: “Pero eso tiene que canalizarse vía diplomática, no creo que sea un tema tan prioritario ni difícil de solucionar”.

Asimismo, Balcázar instó a Chávez a afrontar el proceso judicial abierto en el Poder Judicial.

“Una circunstancia de estar asilado no es una bendición; al contrario, es una situación penosa. Tampoco conviene que las personas se acojan al asilo y lo que habría que pedirle a Betssy Chávez es que afronte y que el Poder Judicial resuelva su situación jurídica”, agregó.