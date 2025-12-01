Luego de una nueva votación, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría la denuncia de oficio contra la congresista Kira Alcarraz por el incidente que protagonizó con una periodista a inicios de octubre.
Dicha denuncia de oficio contra la legisladora fue aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra, dando paso al inicio de las indagaciones preliminares.
El grupo de trabajo volvió a votar la denuncia de oficio presentada por la presidencia de la Comisión de Ética, luego de que en la sesión anterior las abstenciones superaran a los votos a favor y en contra.
El incidente se produjo cuando la periodista Marycielo Del Castillo, de Willax Televisión, abordó a Kira Alcarraz en los exteriores del Congreso para preguntarle sobre la contratación de personal en su despacho parlamentario.
A raíz de este hecho, la Comisión de Ética presentó una denuncia de oficio contra la parlamentaria de Podemos Perú por una presunta falta ética en agravio de la periodista.
