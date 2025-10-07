La Comisión de Ética todavía no ha iniciado una investigación contra la congresista Kira Alcarraz (Podemos) a pesar de que se reveló que la pareja de su hijo fue contratada en su despacho y luego de amenazar a una periodista.

El grupo de trabajo sesionó ayer sin su presidente, Elvis Vergara. Sin embargo, quien encabezó la sesión fue el vicepresidente del grupo, Alex Paredes (Somos Perú).

En ningún momento de la sesión se informó sobre una denuncia de oficio contra la parlamentaria.

Incluso, la propia Alcarraz estuvo presente porque es titular de la Comisión.

Durante la sesión, la podemista se sentó junto a Alex Paredes, con quien conversó de manera muy amena y no faltaron los intercambios de risas.

Correo se intentó comunicar con el congresista Vergara para saber si el grupo denunciará de oficio a Alcarraz, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

