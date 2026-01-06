La Comisión de Ética del Congreso iniciará una denuncia de oficio contra la congresista no agrupada Kira Alcarraz, luego de que fuera acusada de agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) durante un operativo realizado el lunes 5 de enero en San Juan de Miraflores.

El anuncio fue hecho por el presidente de dicha comisión, Elvis Vergara, a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Cabe mencionar que Vergara expresó su rechazo a lo ocurrido y confirmó que el caso será evaluado conforme al Código de Ética Parlamentaria.

“Ningún parlamentario está por encima de la ley”, escribió, al precisar que se aplicará el artículo 11, que permite actuar de oficio ante presuntas faltas. La denuncia también fue registrada ante la Policía Nacional.

De acuerdo con la información del SAT, el hecho se produjo cuando se intervino un vehículo con orden de captura por deuda de tránsito, registrado a nombre de la parlamentaria.

Según la entidad, Alcarraz intentó impedir el internamiento de la unidad y, al no lograrlo, “abofeteó y arrebató el celular” a uno de los trabajadores, situación que motivó una denuncia policial.