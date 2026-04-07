Una decisión emitida en la Corte Suprema determinó la responsabilidad de Fernando Rospigliosi en un proceso por difamación agravada en perjuicio de Delia Espinoza. El adelanto de fallo establece una pena de 9 meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de condiciones durante el periodo fijado.

La resolución fue dictada por el Juzgado Supremo Unipersonal y leída por la jueza Norma Carbajal Chávez. El tribunal consideró acreditado el delito contra el honor conforme al artículo 132 del Código Penal, en el marco del proceso desarrollado en la sede judicial suprema.

Entre las medidas impuestas, se establece que el sentenciado no podrá cambiar de domicilio sin autorización ni salir de la ciudad sin aviso previo. También deberá presentarse cada 60 días ante la oficina de control biométrico para informar sobre sus actividades, además de abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos.

El fallo incluye el pago de una reparación civil de S/200 000 a favor de Espinoza, así como una sanción de 100 días multa en beneficio del Estado. Asimismo, se dispuso el pago de las costas procesales, en línea con lo establecido en el Código Procesal Penal.

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