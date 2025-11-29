La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte resolvió mantener la condena de seis años de cárcel efectiva impuesta al alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas, por el delito de colusión agravada.
La decisión reafirma el fallo inicial que lo responsabiliza por irregularidades vinculadas a la ejecución de una obra pública.
Mediante un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte precisó que el tribunal ordenó la ubicación y captura de la autoridad municipal.
La sentencia inicial se dictó en abril y alcanzó también a exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia que fueron considerados coautores del ilícito.
El fallo incluyó penas para otros procesados, entre ellos tres años de prisión efectiva —con ejecución diferida— para exservidores municipales por falsedad ideológica. Además, el conjunto de implicados quedó inhabilitado por cinco años para ejercer función pública o contratar con el Estado, y deberá cumplir con el pago de días multa establecidos por el tribunal.
Te puede interesar
- Primarias al 2026: ¿Participarán los 2.2 millones?
- Crisis migratoria en la frontera con Chile tras anuncio del candidato José Antonio Kast
- Canciller se presentará ante la OEA por figura de asilo político
- Gobierno declara estado de emergencia en distritos fronterizos de Tacna
- Norma Yarrow pide suspender fondos de semana de representación en periodo preelectoral