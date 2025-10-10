En medio de la tensión política por las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, los congresistas Patricia Chirinos y Elías Varas enviaron comunicaciones oficiales a diversas embajadas acreditadas en el Perú, exhortando a no otorgar asilo político a la jefa de Estado ante una eventual salida del poder.

Según los documentos difundidos, la legisladora Chirinos dirigió oficios a las embajadas de Brasil y Ecuador, solicitando expresamente que no se conceda asilo político a Boluarte en caso de que lo solicite. En paralelo, el parlamentario Elías Varas, de la bancada Juntos por el Perú, remitió oficios similares a todas las sedes diplomáticas en Lima como medida preventiva frente a un posible pedido de protección internacional.

Los oficios fueron enviados en el marco de los procesos parlamentarios en curso que podrían culminar con la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”, de acuerdo con el artículo 113.2 de la Constitución.

La congresista Patricia Chirinos se adelanta. Envía cartas a los embajadores de Ecuador y Brasil para rechazar cualquier intento de asilo. pic.twitter.com/cfUBXCESV2 — Sofía López (@SofiaLopezLl) October 9, 2025

El congresista Elías Varas le pide al fiscal de la Nación que evalúe solicitar impedimento de salida del país para la presidenta Dina Boluarte. pic.twitter.com/poSWxnpn9Z — Sofía López (@SofiaLopezLl) October 10, 2025

Movimiento inusual en la embajada de Ecuador

América Noticias reportó movimiento policial en los alrededores de la embajada de Ecuador, en el distrito de San Isidro.

Minutos después, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar tras recibir una “llamada de precaución” de su comando, y más tarde se sumaron dos agentes adicionales para reforzar la vigilancia. Aunque no se registraron incidentes ni declaraciones públicas, la presencia policial llamó la atención, ya que habitualmente no existe resguardo permanente en esa sede diplomática.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento oficial del embajador Galo Yepes Holguín ni movimientos adicionales dentro de la embajada ecuatoriana.

