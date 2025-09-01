El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quedó en el centro del debate político luego de que un reportaje de Cuarto Poder (América TV) revelara al menos seis reuniones extraoficiales realizadas en el restaurante Cordano, a pocos metros de Palacio de Gobierno. Estos encuentros, no registrados en el portal de Transparencia, habrían incluido la entrega de documentos a personas aún no identificadas, entre ellas Marco Palacios Meza, señalado como presunto operador de una organización criminal vinculada al actual ministro.

Congreso exige explicaciones

Las bancadas del Congreso demandaron que el titular de Justicia dé explicaciones claras sobre lo ocurrido. El congresista Alex Paredes (Somos Perú) advirtió que lo delicado es si los encuentros se realizaron en horario laboral: “El asunto es ver el horario, para mí ese es el tema. Ahí sí tiene que haber una justificación. Lo va a tener que constatar el Ministerio Público”.

De manera similar, Jorge Montoya (Honor y Democracia) sostuvo que el ministro debe ajustarse a la norma: “Si han sido en horas de trabajo, son reuniones paralelas reales; pero si son fuera de su horario de trabajo, son cosas particulares. Y parece, por la foto que han pasado, que es en hora de trabajo”.

En tanto, Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, adelantó que citarán a Santiváñez: “Todos tienen derecho a reunirse donde quieran, pero si se trata de un funcionario público y dentro del horario de trabajo, obviamente debe de rendir cuentas”.

