Los congresistas siguen en el ojo de la tormenta. Esta vez, seis parlamentarios de Lima están en la polémica porque viajaron a Trujillo, entre el 10 y 11 de febrero, para participar de reuniones de representación. Sin embargo, habrían terminando en las celebraciones por el cumpleaños del legislador liberteño Diego Bazán Calderón.

El caso

La información la dio a conocer el periodista Martín Hidalgo, quien reveló a través de las redes sociales que según el Portal de Transparencia del Congreso los parlamentarios Kira Alcarraz Agüero, María del Carmen Alva Prieto, Rosangella Barbarán Reyes, Patricia Chirinos Venegas, Edward Málaga Trillo y Jorge Zeballos Aponte volaron a la Capital de La Libertad con los gastos pagados por el Estado. Por el viaje de cada parlamentario el Estado gasto S/ 976.78, es decir, en total, se desembolsó S/ 5,860. 68.

El comunicador reveló que Alejandro Cavero y Norma Yarrow también asistieron al cumpleaños, que se desarrolló el 11 de febrero en un local situado en el distrito de Laredo. No obstante, ambos legisladores no aparecen en la lista de pasajes comprados por el Congreso, por lo que se entiende que ellos mismos pagaron su viaje.

“El legislador Diego Bazán no subió imágenes de su celebración, pero en las redes figuran imágenes de sus familiares con los congresistas. Repito: no todos viajaron con pasajes pagados por el Congreso”, publicó en Twitter.

Alva con familiares de Bazán en cumpleaños.

Martín Hidalgo también cuestionó que los parlamentarios puedan viajar a cualquier parte del país con pasajes pagados por el Legislativo.

“El tema de fondo es que se ha creado una distorsión al permitir que los congresistas viajen a cualquier destino con los pasajes del Congreso. Varios optan por organizarse una reunión simple para justificar la ‘representación’, pero en el fondo realizan cosas personales”, cuestionó.

Correo intentó comunicarse con Diego Bazán para conocer su respuesta a este tema, pero al cierre de esta edición no contestó las llamadas.

Respuestas

La congresista Kira Alcarraz confirmó que viajó a Trujillo y que participó del cumpleaños. Sin embargo, aseguró que acudió luego de terminar de recorrer cinco ollas comunes. Agregó que estuvo en la reunión una hora, porque era un almuerzo y “creo que puedo comer”.

“He viajado obviamente con el presupuesto, sí, pero fue porque tenía una agenda. Y eso salió al momento porque justamente me comunicaron que había colegas ahí. El congresista Enrique Alva me dijo que es el santo del congresista Bazán y estábamos cerca”, indicó.

Otro de los invitados fue Héctor Acuña. Él, en declaraciones a RPP Noticias, indicó que en la fiesta encontró a Kira Alcarraz, María Alva, Patricia Chirinos y Edward Málaga. Sobre Rosangella Barbarán y Jorge Zeballos, dijo que “no los vio”.

“Había varios, realmente me llamó la atención. Sospecho que han venido por el cumpleaños, nunca compartieron ninguna agenda. Yo asistí al cumpleaños de Diego, que es un amigo de acá, conocido, he estado dos o tres horas y me retiré, y de ahí ya no los he visto a ninguno”, indicó.

Patricia Chirinos también estuvo en la fiesta.

Agregó que este tema debería ser investigado en el Congreso para determinar responsabilidades. “Yo creo que esta reunión que se ha dado acá en Trujillo seguro que se repite, cuántas reuniones a nivel nacional”, afirmó.

Además, dijo que existirían congresistas que usan su cargo para viajar y conocer el mundo.

Hay que indicar que tanto Héctor Acuña como Diego Bazán también llegaron a Trujillo con vuelos pagados por el Estado. No obstante, ellos representan a la región.

Entre protestas

María del Carmen Alva Prieto y Patricia Chirinos llegaron a Trujillo el 10 de febrero y regresaron a Lima dos días después. Ellas, en su momento, indicaron que arribaron a la ciudad para participar de una reunión en el municipio de Trujillo.

La estadía de las legisladoras fue accidentada, debido a que un grupo de manifestantes se enteró que se alojaban en un hotel del centro de la ciudad y llegaron hasta ese lugar para protestar en contra de ellas, porque no apoyan el adelanto de elecciones.

Además, a inicios de año ya se había cuestionado los viajes de algunos congresistas, tras descubrirse que Flavio Cruz, Segundo Quiroz, Rosangella Barbarán y Nieves Limachi viajaron por Año Nuevo con viáticos del Estado. Sobre ese tema, incluso, María del Carmen Alva dijo que los parlamentarios reciben cuatro pasajes al mes y puedan “hacer lo que quieran con ellos”.