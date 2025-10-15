La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó por unanimidad —con 19 votos a favor— un dictamen que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones por tenencia ilegal de armas y ampliar las agravantes relacionadas con el delito de sicariato.

El texto, respaldado por el presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), reúne los proyectos de ley 02854/2022-CR, 04146/2022-CR, 05371/2022-CR, 06025/2023-CR, 10112/2024-CR, 10529/2024-CR y 11061/2024-CR.

Propone cambios en los artículos 108-C, 194, 279, 279-A y del 279-B al 279-G del Decreto Legislativo 635, con el fin de reforzar la persecución penal contra el uso y tráfico ilícito de armas.

El dictamen fija una pena mínima de 35 años de prisión por sicariato y permite la cadena perpetua en casos agravados.

Además, dispone que “la misma pena se impondrá a quien ordena, encarga, acuerda, financia, proporciona apoyo logístico u organiza de cualquier forma el sicariato, así como a quien actúa como intermediario en la cadena delictiva”.

Respecto al artículo 279-B, sobre la “sustracción o arrebato de armas de fuego”, se establece que “el que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de Servicios de Seguridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años”. Si el hecho ocurre durante un estado de emergencia, la pena será de “no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”.

Cruz Mamani destacó que la iniciativa “no genera un gasto público adicional ni requiere la creación de nuevos organismos estatales”, sino que busca “precisar definiciones legales para facilitar la imputación de responsabilidad penal en investigaciones complejas y reforzar la seguridad ciudadana”.

Durante el debate, el congresista Américo Gonza (PL) mostró reparos: “Yo no sé si eso funciona, porque acá nos hemos dedicado a elevar las penas y la delincuencia sigue presente”.