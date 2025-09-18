El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes, por 87 votos a favor, dos en contra y una abstención, el texto sustitutorio consensuado por las comisiones de Trabajo y Presupuesto que extiende el derecho a gratificación por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La norma modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057, permitiendo que los trabajadores CAS reciban:

Una gratificación en julio y diciembre , cada una equivalente a una remuneración mensual.

, cada una equivalente a una remuneración mensual. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada en base al 100 % de la remuneración mensual por cada año de servicio, pagada al término de la relación laboral.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes Gonzales, afirmó que esta medida busca eliminar la discriminación laboral que afecta a los trabajadores CAS. Señaló que, además, se incorporan derechos como el acceso a una línea de carrera y una escala salarial adecuada según las características y responsabilidades del puesto.

El dictamen, según informó, cuenta con las opiniones favorables de Servir, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la CGTP.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Doroteo, subrayó que el dictamen aprobado atiende la precariedad y desigualdad en los regímenes remunerativos dentro del sector público, dando un paso hacia la equiparación de derechos.