El Pleno del Congreso dejó sin efecto los pedidos de inhabilitación política contra Betssy Chávez y Willy Huerta tras no alcanzar la mayoría calificada requerida durante la sesión de este miércoles.
Chávez, exprimera ministra, obtuvo 54 votos a favor, cifra insuficiente para aprobar la medida. En la misma línea, el exministro del Interior, Willy Huerta, también quedó lejos del mínimo exigido.
En esa jornada también se trató el expediente de Pedro Castillo, que siguió el mismo camino al no conseguir respaldo suficiente.
A pesar de ello, las intervenciones se centraron principalmente en las responsabilidades políticas atribuidas a Chávez y Huerta en el contexto del intento de golpe del 7 de diciembre del 2022.
Con el resultado, los expedientes quedaron archivados sin nuevas mociones o pedidos de reconsideración registrados hasta el cierre de la sesión.
Te puede interesar
- Presidente José Jerí: “Las personas sin documentos en regla no son bienvenidas en el país”
- Congreso autoriza viaje del presidente José Jerí a Ecuador para suscribir la Declaración de Quito
- Fiscalía de la Nación indica que promoverá acciones para destitución de Henry Amenábar ante la JNJ
- Pleno del Congreso rechaza informe de inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza
- IIMP exhorta a las bancadas del Congreso garantizar la objetividad en debate sobre el Reinfo
- Delia Espinoza denunció persecución política tras propuesta de inhabilitación en su contra