El Pleno del Congreso dejó sin efecto los pedidos de inhabilitación política contra Betssy Chávez y Willy Huerta tras no alcanzar la mayoría calificada requerida durante la sesión de este miércoles.

Chávez, exprimera ministra, obtuvo 54 votos a favor, cifra insuficiente para aprobar la medida. En la misma línea, el exministro del Interior, Willy Huerta, también quedó lejos del mínimo exigido.

En esa jornada también se trató el expediente de Pedro Castillo, que siguió el mismo camino al no conseguir respaldo suficiente.

A pesar de ello, las intervenciones se centraron principalmente en las responsabilidades políticas atribuidas a Chávez y Huerta en el contexto del intento de golpe del 7 de diciembre del 2022.

Con el resultado, los expedientes quedaron archivados sin nuevas mociones o pedidos de reconsideración registrados hasta el cierre de la sesión.