Luego de la proclamación oficial de resultados realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedó definida la composición de la Cámara de Senadores del Congreso bicameral, que se instalará el 27 de julio.

En total, 60 legisladores ejercerán funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Fuerza Popular (22)

Miguel Torres Martha Chávez Fernando Rospigliosi Patricia Juárez Martha Moyano César Astudillo Carlos Mesía Marco Miyashiro Elard Melgar Jacques Rodrich Rafael Yamashiro Nilza Chacón Víctor Flores Alejandro Aguinaga Karla Schaefer Héctor Ventura Segundo Tapia José Arista Juan Carlos Del Águila Víctor Noriega Jorge Velásquez David Jiménez

Juntos por el Perú (14)

José Castillo Silvana Robles Jaime Quito Saúl Armacanqui Iber Maraví Serafín Luján Percy Osorio Joaquín Yauri Humberto Morales Andrés Ramos Wilfredo Verano Hugo Ccahuana Moisés Chipana Víctor Cutipa

Renovación Popular (8)

Rafael López Aliaga Alejandro Muñante Katherine Ampuero Lourdes Alcorta Estanislao Mancha Francisco Calisto Milagros Aguayo Miguel Velásquez

Partido del Buen Gobierno (7)

Flavio Figallo Patricia Iturregui Susana Matute Carlos Caballero Jorge Gavidia Nora Bonifaz Juver Flores

Partido Cívico Obras (5)

Daniel Barragán Agripina Flores Walter Gago Roger Astucuri Juana Ticona

Ahora Nación (4)

Alfonso López Chau Jaime Delgado Ruth Luque Mirtha Vásquez