Tras la proclamación oficial de resultados del Jurado Nacional de Elecciones, seis organizaciones políticas obtuvieron representación en el Senado, que estará conformado por 60 legisladores.
Tras la proclamación oficial de resultados del Jurado Nacional de Elecciones, seis organizaciones políticas obtuvieron representación en el Senado, que estará conformado por 60 legisladores.

Luego de la proclamación oficial de resultados realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quedó definida la composición de la Cámara de Senadores del Congreso bicameral, que se instalará el 27 de julio.

En total, 60 legisladores ejercerán funciones durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Fuerza Popular (22)

  1. Miguel Torres
  2. Martha Chávez
  3. Fernando Rospigliosi
  4. Patricia Juárez
  5. Martha Moyano
  6. César Astudillo
  7. Carlos Mesía
  8. Marco Miyashiro
  9. Elard Melgar
  10. Jacques Rodrich
  11. Rafael Yamashiro
  12. Nilza Chacón
  13. Víctor Flores
  14. Alejandro Aguinaga
  15. Karla Schaefer
  16. Héctor Ventura
  17. Segundo Tapia
  18. José Arista
  19. Juan Carlos Del Águila
  20. Víctor Noriega
  21. Jorge Velásquez
  22. David Jiménez

Juntos por el Perú (14)

  1. José Castillo
  2. Silvana Robles
  3. Jaime Quito
  4. Saúl Armacanqui
  5. Iber Maraví
  6. Serafín Luján
  7. Percy Osorio
  8. Joaquín Yauri
  9. Humberto Morales
  10. Andrés Ramos
  11. Wilfredo Verano
  12. Hugo Ccahuana
  13. Moisés Chipana
  14. Víctor Cutipa

Renovación Popular (8)

  1. Rafael López Aliaga
  2. Alejandro Muñante
  3. Katherine Ampuero
  4. Lourdes Alcorta
  5. Estanislao Mancha
  6. Francisco Calisto
  7. Milagros Aguayo
  8. Miguel Velásquez

Partido del Buen Gobierno (7)

  1. Flavio Figallo
  2. Patricia Iturregui
  3. Susana Matute
  4. Carlos Caballero
  5. Jorge Gavidia
  6. Nora Bonifaz
  7. Juver Flores

Partido Cívico Obras (5)

  1. Daniel Barragán
  2. Agripina Flores
  3. Walter Gago
  4. Roger Astucuri
  5. Juana Ticona

Ahora Nación (4)

  1. Alfonso López Chau
  2. Jaime Delgado
  3. Ruth Luque
  4. Mirtha Vásquez

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