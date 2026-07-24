El Congreso de la República dará inicio este viernes 24 de julio a una nueva etapa con la instalación del Parlamento bicameral y la juramentación de los senadores y diputados elegidos para el periodo 2026-2031.

La fecha fue fijada por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, encabezada por el senador electo Miguel Torres Morales. Además, la Oficialía Mayor solicitó a las organizaciones políticas con representación parlamentaria presentar ese mismo día los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios y acreditar a sus portavoces titular y suplente.

La instalación de la Junta Preparatoria está programada para las 09:00 horas y será dirigida por Miguel Torres Morales.

Durante la sesión se dará lectura al acta con los resultados del proceso electoral remitida por el Jurado Nacional de Elecciones, así como a la documentación reglamentaria correspondiente.

Posteriormente, la incorporación oficial de los legisladores se realizará por separado en cada cámara. La juramentación de los senadores está prevista para las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado, mientras que la de los diputados se efectuará a las 16:00 horas en el hemiciclo del Congreso.