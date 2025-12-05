El Congreso aprobó este jueves, en una primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 13280, que plantea entregar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en temas vinculados a la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional.

La iniciativa reunió 69 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones tras un debate centrado en la urgencia de adoptar medidas frente a la criminalidad.

Según lo establece el artículo 78 del Reglamento del Parlamento, la propuesta deberá pasar por una segunda votación dentro de siete días calendario. Sin embargo, debido a que la próxima semana será de Semana de Representación, la decisión final quedaría relegada a una sesión extraordinaria que deberá ser convocada por la Mesa Directiva.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, resaltó que su grupo de trabajo atendió con celeridad el pedido del Ejecutivo y aseguró que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes.

También subrayó que cada revisión se realizó dentro de los límites constitucionales. En el capítulo de seguridad, el dictamen respalda 23 submaterias vinculadas al combate de delitos como el sicariato y la extorsión, así como al control de armas, migraciones y fronteras. “Pese al poco plazo que se tiene, las medidas de urgencia deberían fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el orden interno y garantizar el derecho básico de los peruanos a vivir en paz”, señaló.