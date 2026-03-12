Con votación favorable del Parlamento, el Congreso aprobó en segunda votación una ley que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú.

La iniciativa busca reforzar la identidad nacional y promover el reconocimiento de este símbolo patrio entre la ciudadanía.

La propuesta legislativa obtuvo 59 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. El dictamen reúne los proyectos de ley 3700/2022-CR, 7327/2023-CR y 8256/2022-CR, y establece una fecha vinculada al momento en que el himno fue interpretado oficialmente por primera vez.

Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes, señaló que la elección de la fecha cuenta con respaldo histórico y documental.

“En la primera sustentación quedó acreditado, con respaldo documental, bibliografía histórica y opiniones institucionales, que el 28 de septiembre de 1821 es la única fecha con fundamento oficial para reconocer el nacimiento del himno nacional”, afirmó.

