Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados realizarán este martes 4 de agosto sus primeras reuniones con el objetivo de definir la organización del trabajo parlamentario para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La reunión del Senado, presidido por Miguel Torres (Fuerza Popular), está programada para las 9:00 a. m., mientras que la de la Cámara de Diputados, encabezada por Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), se desarrollará desde las 11:00 a. m. en la Sala Basadre del Palacio Legislativo.

Definirán la conformación de las comisiones parlamentarias

La agenda de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados contempla la definición del número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas, así como de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión de Ética.

Estos grupos de trabajo serán los encargados de analizar proyectos de ley, fiscalizar diversos sectores del Estado y tramitar procedimientos parlamentarios durante el nuevo periodo legislativo.

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Comisión de Ética tendrá representación de todas las bancadas

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Ética estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario.

En esta legislatura estará conformada por diputados de:

Fuerza Popular.

Renovación Popular.

Juntos por el Perú.

Partido del Buen Gobierno.

Ahora Nación.

Obras.

También se conformará la Comisión de Acusaciones Constitucionales

La Junta de Portavoces también evaluará la composición de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales, realizar las investigaciones correspondientes y emitir los informes finales.

Según el reglamento parlamentario, la conformación de este grupo debe respetar los principios de pluralidad y proporcionalidad entre las bancadas.