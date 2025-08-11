La legisladora Jeny López Morales, integrante de Fuerza Popular, fue elegida presidenta de la Comisión Agraria del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026.

La elección se llevó a cabo este lunes durante una sesión semipresencial realizada en la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo, en la que también se instaló el grupo de trabajo para el nuevo periodo legislativo.

En la reunión, se informó que el grupo parlamentario Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–Bloque Magisterial (JPP-VP-BM) no acreditó a un miembro titular, por lo que en esta ocasión solo se eligieron la presidencia y vicepresidencia. La designación del secretario quedó pendiente para una sesión complementaria.

La votación se realizó por lista cerrada y mediante voto nominal, obteniendo 17 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. De esta manera, se proclamó a Jeny López Morales como presidenta y a Rocío Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, como vicepresidenta.

En su primer discurso como titular de la Comisión Agraria, López Morales agradeció la designación y presentó sus principales lineamientos de trabajo.

Entre ellos, mencionó el impulso a la agricultura familiar, la integración de unidades agropecuarias a cadenas productivas modernas y la formalización de los agricultores. También resaltó la relevancia de la sostenibilidad y la competitividad en las inversiones destinadas al sector.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona para presidir esta importante comisión. Trabajaremos para fortalecer la agricultura familiar y la formalización de nuestros agricultores”, expresó la parlamentaria.

Asimismo, anunció que se invitará próximamente al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, así como a los titulares de las carteras de Economía, Transportes, Producción y Comercio Exterior. El objetivo, precisó, será coordinar un trabajo multisectorial que contribuya a fortalecer la infraestructura y las cadenas logísticas en beneficio del sector agrario.

La Comisión Agraria del Congreso es el órgano encargado de dictaminar proyectos de ley y supervisar políticas relacionadas con la actividad agrícola, ganadera, forestal y de recursos hídricos, así como de promover el desarrollo sostenible en el sector rural.

Finalmente, se acordó que las sesiones ordinarias del grupo de trabajo se realizarán los martes a las 09:00 horas.